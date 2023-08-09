德國國防部今天表示，德方已經提議，要將部署在波蘭的3套「愛國者」（Patriot）防空系統的期限延長至2023年底。

綜合路透社與法新社報導，德國國防部在聲明中表示，「預計延長期限不會超過2023年底之後」，因為北大西洋公約組織（NATO）快速反應部隊需要在2024年使用德國的一些愛國者系統，其他系統也必須維修。

德國今年初將3套愛國者防空系統及約300名軍人派到波蘭南部的札莫希奇（Zamosc），以保護這座小鎮及其通往烏克蘭的重要鐵路線。札莫希奇距離烏克蘭邊境約50公里。

德國在波蘭部署愛國者防空系統，是源於去年11月一枚烏克蘭飛彈意外落入波蘭村莊普熱沃多夫（Przewodow），引發眾人擔心烏克蘭戰爭可能蔓延到邊界以外。

美國雷神公司（Raytheon）的「愛國者」等地面防空系統，設計目的是攔截空襲飛彈。

不過，由於許多盟國在冷戰後裁減防空部隊規模，目前這些武器在整個北約都供不應求。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1120809