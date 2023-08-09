高雄仁武警方日前盤查一輛汽車違停，其中一名女子還企圖裝傻蒙混過關。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市鳥松區警方日前在一家超商前盤查一對情侶，經查發現其中的39歲許姓女子是毒品通緝犯，車上還有改造手槍、子彈、一級毒品海洛因1.78克等。許女在盤查的過程中還想裝傻蒙混過關。警方訊後將許女依違反毒品危害防制條例通緝逮捕歸案，並將倪男依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

仁武警方表示，這對情侶45歲倪姓男子與許姓女子於8月6日凌晨1時許駕駛自小客車違停於超商前，警方見狀上前盤查，發現許女竟是毒品通緝犯，並於許女身上查獲毒品吸食器。

在盤查過程中，許女辯稱沒帶證件也沒有記身分證字號，此一怪異舉動引起警方懷疑，此時倪男從超商走出後竟也辯稱不知許女的身分姓名。直到警方要求帶回派出所內查證身分時，許女這才交出身上藏的毒品吸食器，倪男見難逃法網，便坦承物品都放在駕駛座下方。警方隨後在腳踏墊查獲海洛因2小包、海洛因捲菸1支以及1把改造手槍與子彈5發的藍色袋子。

警方之後在車內找到許女身分證件，識破許女為雲林地檢署發布的毒品通緝犯身分。警方告知相關權利後逮捕許女以及倪男。全案訊後將許女依違反毒品危害防制條例通緝逮捕歸案，並將倪男依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。