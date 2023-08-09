國民黨主席朱立倫先前多次喊話整合「在野大聯盟」，但鴻海創辦人郭台銘參選意象不明，今又將屏東發動「主流民意大聯盟」說明會，屏東縣議長周典論也將動員到場，被認為遊走藍營黨紀邊緣。對此整合問題，國民黨團書記長謝衣鳯也盼國民黨員，不要鼓勵郭獨立參選。

謝衣鳯表示，政黨輪替是大家的目標，朋友愈多愈好，如何結合力量達成政黨輪替，大家都非常用心，藍營整合過程，不管是黨團、黨中央或候選人，大家都共同完成整合工作，希望在野合作，善意堆疊下，將會水到渠成，對於所有國民黨員，在目前黨紀規範下，希望不要鼓勵郭獨立參選，這樣不利未來在野合作，更不希望保送民進黨總統參選人賴清德。

國民黨首席副書記長李德維說，他曾擔任過國民黨中常委，不諱言，郭現在沒有宣布參選，也沒有正式成為被連署人或參選人，目前在黨紀上仍有灰暗空間，另有一部分講法是，國民黨部分人認為與郭友好，將有助於整合在野大聯盟，這是滾動式檢討，沒有到最後關頭，他們不會輕言放棄。

針對「郭台銘參選，國民黨將改變策略，把郭的過去一點一滴都搬到檯面上」的說法，李德維也進一步表示，當每個人人成為候選人時，尤其是總統候選人，都會被所有人檢驗，不只郭台銘，任何成為候選人的人，大家都會共同檢驗。