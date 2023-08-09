酒駕累犯開百萬休旅車划手機釀禍，無辜騎士停等紅燈遭撞翻。（翻攝畫面）

38歲陳姓女子，上月27日凌晨駕車行經汀州路三段、思源街交叉口，因低頭滑手機，直接撞擊路口停等紅燈的機車，造成王姓、孫姓男子受傷，陳女的百萬休旅車擋風玻璃破裂，到場處理的員警聞到濃濃酒味，陳女酒測值1.35毫克，她才說自己從新竹開車回台北，又再與朋友聚會，誇張的數值，員警直呼太危險了。

警方表示，陳姓女子酒後駕車行經汀州路三段與思源街口時，前車頭追撞停等紅燈之機車，造成機車王姓男騎士及孫姓男乘客手腳及身體多處擦挫傷，所幸送醫治療包紮後，無生命危險。陳姓女駕駛，已不是第一次酒駕，今年5月有酒駕紀錄，沒想到她未記取教訓，此次又肇事撞傷無辜騎士。

陳姓女駕駛未受傷，惟警方到場後聞到濃厚酒味，遂依規定實施酒精檢測，發現酒測值高達1.35mg／L，已超過標準，陳姓女駕駛自述在新竹縣與朋友聚餐後，再駕車至台北找朋友聚會，期間有飲用啤酒，結束返家途中，因邊開車邊滑手機，未注意前方狀況及號誌，不慎追撞等紅燈的機車，全案依公共危險罪移送法辦。

中正第二分局再次呼籲，歡聚時飲酒助興或食用含酒精成分食物，均易有酒駕情事，酒駕罰則甚鉅，民眾切勿心存僥倖，以免危害用路人生命安全。

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