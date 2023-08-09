大城長城公司彰化總廠與慶欣欣鋼鐵都有派員列席，並承諾會落實汙染改善方案。（孫英哲攝）

彰化縣全興工業區當地數十位居民，因不滿常有工廠排放惡臭及逸塵等汙染，今天群聚在全興工業區服務中心表達不滿，強調若再不改善，將誓死抗爭。遭指控的大成長城公司彰化總廠及慶欣欣鋼鐵都有派員與民眾溝通，雖都承諾會做出改善，但他們拜託居民，「再給我們一點時間。」

抗議行動召人柯木松指出，本來今天是要帶著鄉親到大成長城彰化總廠及慶欣欣鋼鐵廠「走走」，但服務中心通知該兩家廠商有誠意提出改善方案，希望能邀集居民與廠商面對面溝通，因此決定在服務中心舉辦協調會，希望廠商在會中提出的改善方案務必要一一履行。

彰化縣議員柯振杯也列席協調會，他指出，當地居民面對廠商，直接說出汙染的情況，讓廠商可以直接了解狀況，雙方理性溝通，才能真正解決問題。

全興工業區服務中心表示，廢氣惡臭、逸塵等汙染問題，希望廠商透過最新技術在製程中解決，提出改善方案一定要落實。

當地居民說，大成長城公司彰化總廠因從事飼料生產，常散發出惡臭，讓人聞了相當難受，並因此精神不振，他們大部分時間與惡臭共存，實在難以忍受，廠商在賺錢，他們成了犧牲品，天天在受苦。

至於慶欣欣的部分，則是長期都有惡臭、空汙及逸塵等問題，也有遭環保局裁罰的前科，長期汙染不但人的健康受影響，水稻等農作物也因此歉收；此外，常有工廠的大型車輛橫衝直撞，行車險象環生。

大成長城公司與會代表示，居民提出的問題他們都有聽到，目前公司也在研擬施設除臭槽等各項改善方案，但這需要建置的時程，拜託居民再給他們一點時間，他們有誠意改善。

慶欣欣的幹部則說，該公司一直在改善製程，希望能降低汙染，相關改善方案一定會落實，並也會派員了解居民遭受農損等狀況。