受到國際燃料價格持續飆漲，加上電價未足額，台灣電力公司（台電）不斷面臨虧損，預計今年底累計虧損近4000億元，快要超越資本額4800億元，全民恐要幫忙還債。對此國民黨總統參選人侯友宜金怒嗆，一個錯誤的政策絕對比貪汙還嚴重，「蔡政府這幾年不但讓兩岸兵凶戰危，另也造成缺電危機，更造成整個能源政策的錯誤，全民要付出買單，這是不可原諒的。」

侯友宜上午宣布能源政策後，接受媒體提問，被問及台電虧損全民買單，侯說，蔡政府的能源政策，在2025的非核家園的過程當中，沒有考慮到整個國際的減碳趨勢。減碳過程中，要讓基載電力能夠穩定。核電是一個基載電力，而且他的電價也比較便宜，相對的成本是比較低。

侯再批，蔡政府推動再生能源產生太多的弊案。反之燃氣跟燃煤比例也 並沒有降下來，在整個推動上的能源的政策完全是錯誤的。「一個錯誤的政策絕對比貪汙還嚴重，他會禍國殃民，讓國家在能源安全上，在國家的經濟發展上，產生最大的傷害，也就是能源政策。」

侯接著說，我們國家最重要的是兩岸穩定，讓台灣能夠屹立在整個國際上，這個是最重要的。蔡政府這幾年不但讓兩岸兵兇戰危，也造成缺電危機，更造成整個能源政策的錯誤，全民要付出買單，這是不可原諒的。

所以能源政策，我們要趕快把它調整過來，要回歸國際主流民意、要回歸全台灣的民意，更重要的，要把多元能源的分配，一定要務實穩健做到，這才是一個負責任的做法。

國策顧問團召集人杜紫軍則補充，蔡政府的能源政策會造成電價上漲，因為在她上任之後大量地使用再生能源，再生能源有一個特性，當它技術能源還沒有成熟的時候它價錢是比較貴的，所以你看他的太陽光電，它平均都是5、6塊以上，風力發電都6、7塊以上，這樣的情況之下，他的整個能源，比較貴的能源佔比比較高的時候，他反映出來的電價當然就會比較高。

杜接著說，台電公司保證收購再生能源電能20年，皆採統一價格，因此就算未來再生能源普及，台電還是高價購買造成虧損。

杜說，因此侯團隊雖主張再生能源，但在尚未普及錢，核電比例配一些，再生能源就可以少配一些，等再生能源價格下降，再把比例增加，電力結構的成本才會整體地降低。