不過裕隆、裕日車遭外資連日賣超，裕隆、裕日車周三股價在80、200元整數關卡有壓。

今年裕隆迎來70周年，也是台灣汽車工業發展70年，裕隆上周三於三義工廠舉行裕隆70周年廠慶活動，同時，在廠慶當天迎接國產第一台NISSAN X-TRAIL輕油電下線，與裕隆長久重要合作夥伴日產汽車(日本NISSAN)、協力廠、經銷商等一同見證，為裕隆集團迎向未來移動服務「全域移動、智慧啟動」寫下嶄新的里程碑。

裕隆和日產合資公司裕日車宣布，X-TRAIL輕油電正式展開預售。全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電搭載三大新科技「VC-TURBO可變壓縮比引擎」、「輕油電動力系統」及「ProPILOT智行安全系統」，展現卓越產品力與全新世代休旅風範，自6月12日啟動X-TRAIL輕油電「領航家」會員招募活動，會員人數已超過5000位。裕日車宣布，X-TRAIL輕油電正式展開預售，共有三種車規編成，「經典版」預售價106.9萬元起、「領航版」預售價116.9萬元起、「旗艦版」預售價123.9萬元起。自8月7日本周一起於全國NISSAN展示中心展開X-TRAIL輕油電實車預售巡展活動。

裕隆在迎向新能源車及移動服務的新趨勢下，今年推出第一台國產化X-TRAIL輕油電國產化車款，為裕隆70周年迎向新的里程碑。全新NISSAN X-TRAIL輕油電車款是全台首款搭載「VC-TURBO可變壓縮比引擎」，也是首款採用輕油電技術的國產車款，同時備有完整ProPILOT智行安全系統，可提供消費者低碳排、低能耗的極智安全駕馭體驗。嚴陳莉蓮表示，相信下線的X-Trail新車一定能一掃陰霾，為裕隆與裕日車帶來長紅業績。