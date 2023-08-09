新北市長侯友宜（左）9日主持市政會議，頒獎表揚新北市優質治安社區，感謝里長們平日對社區治安的貢獻，蘆洲區水湳里里長吳松標也獲得表揚。（黃世麒攝）

新北市長侯友宜今（9）日主持市政會議，會前除接受各局處獻獎外，也頒獎表揚給優質治安社區，不過頒完獎後，正當侯友宜口頭勉勵獲獎各局處在工作方面的表現時，蘆洲區水湳里里長吳松標突然出聲要求發言，並以台語「四句聯」給予侯友宜勉勵，他說都是臨時起意，因為市長對於里長們都很關心，在他承擔重責大任的這個時候，想要送暖給他鼓勵。

蘆洲水湳里長吳松標今天也獲得市府表揚「加速推動社區治安營造工作評鑑」優等第3名，他受獎後回到旁聽席上，原本侯友宜正在嘉勉獲獎各單位的表現時，他臨時起意要求發言：「市長，讓我講一句！」並獲得侯友宜首肯。

吳松標當場唸起自創的台語四句聯，「友宜肩胛擔重擔，擱卡艱苦嘛都擔，大家同齊來鬥塔，除風擋雨攏總敢，眼前坎坷路難行，轉彎繞角過山嶺，以民為天攏嘸驚，承擔責任一定贏。」結束後也獲得掌聲。

吳松標事後表示，因為侯友宜平常除了對於市政工作很認真外，對於每一位里長也都是非常關心，像自己先前腿部不適動手術，市長看到他時總會不忘關心「你腳有沒有好一點？」所以才會想要在侯承擔重責大任時，即時送暖給他鼓勵，希望市長為了國家能夠繼續加油。

吳松標說明，今天都是臨時起意，因為身旁有一些朋友、長官知道自己平常就喜歡講四句聯，建議他用這樣的方式來給侯友宜鼓勵，所以才會趁著剛好來市政會議受獎的機會，趕快舉手發言。

吳松標解釋四句聯所講的意思，前半部是說侯友宜勇敢承擔這個重責大任，大家會給他力挺，而後半部則是說「以民為天」是侯友宜的政治理念，承擔了大任之後，未來一定會朝向理想的目標獲得勝利，除了鼓勵外，也是回饋平常市長給大家的關心。