中國新聞社財經網9日報導，隨著大陸醫藥反腐進一步升級，不少院長、書記因此落馬。不完全統計截至目前，中國大陸已有至少159名醫院院長、書記被查。

報導稱，在大陸醫藥領域持續反腐的高壓態勢下，上海長征醫院向知名藥企諾華等發函，要求開除醫藥代表。

中新財經報導，諾華中國8日證實，近日「諾華中國」確實收到某醫院函件，其中涉及兩位諾華醫藥代表。

諾華表示，對此事件高度重視，經查證，函中提及的一位人員已於2018 年從諾華離職，另一位並未被諾華聘任過。

對於傳聞中的兩份函件為何只回應了一份，諾華稱，目前確認只收到一份函件。「關於所涉及的人員，我們還在公司的系統裡核查。」

公開數據顯示，諾華是全球最大的醫藥公司之一，總部位於瑞士巴塞爾，產品覆蓋全球約140個國家和地區。上海長征醫院是一所集醫療、教學、科研為一體的綜合性三級甲等醫院。

大陸國家衛健委網站7月21日宣布，十個部委將聯合部署，開展為期1年的大陸全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。

「其實年年都在查，今年查得特別嚴。」作為低線城市的一名醫藥代表趙梅(化名)也感受到了業內的變化。

她表示，目前醫藥領域重點被查的是醫療器械。「春節過後，我們這邊就有好幾位院長、副院長被抓，一些醫院開始了自糾自查，要求醫生清退講課費、回扣費等等，現在醫藥代表都不敢進醫院。」

「原定8月10日舉行的會議，今天突然通知『因故延期」，具體原因沒有說明。」一名業內人士透露，自己近期受邀參加的醫藥領域學術會議，突然延期。

據媒體報導，近日，包括中華醫學會血液學分會、陝西醫學會、廣西醫學會等8家舉辦方確實發出過相關學術會議延期的公告。另據不完全統計，8月以來，至少有10場即將舉辦的醫藥行業學術會議、論壇等宣布延期。此外，還有部分學習班、培訓班也在近日宣布延期舉辦。

中新財經報導，目前多個醫藥行業學術會議的主辦方此前公開發布的延期通知已刪除。

對於學術會議延期，有專家向媒體表示，在當前反腐高壓之下，壓力傳導到了行業的方方面面。學術會議是除醫療機構和醫藥企業之外的另一大調查重點，且由於「紅線」和「越界」的行為判定標準還不明確，相關學術會議的組織者和擬參與者都不能保證沒有任何風險，自然就想著不要在這段時間「抛頭露面」了。贊助會議的企業或基金會也會開始退縮，所以就出現了以上情況。