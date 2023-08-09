AI協助人類客服、自動駕駛，更可以運用在醫療產業，也就是所謂的「AI醫療」；東海大學與5家醫院合作整合大數據，打造「AI智慧重症照護系統」，協助醫生診斷更精準，可望降低病人死亡風險，落實台灣未來AI醫療科技藍圖。

東海工學院副教授白鎧誌表示，東海設計出的AI模型，不只用於單一醫院，還跨院進行外部合作，目前已與台北榮總、馬偕醫院、成大醫院與高雄醫學大學附設中和紀念醫院等4家醫學中心合作，實際應用於5家醫院，這是醫療跨院整合的一大創舉。

東海AI中心主任羅文聰表示，東海AI中心幕後的最大推手，是東海化工系校友鄭清和，他是電子代工大廠「英業達」創辦人之一。羅文聰說，過去3年，他以大渡山學會理事長身份，在東海實施「AI計畫」，每年平均投入超過6000萬元發展經費，致力發展AI課程，培訓師生。

大渡山學會理事長鄭清和表示，大學生學習AI不是「實質幫助」的問題，而是不學習AI就會被淘汰，而所謂的「學習AI」，並非每個人都要成為資工相關專家，而是要能以AI貫穿所學專業，甚至跨域學習、合作。

鄭清和說，過去文社學生的專業領域較難切入AI，但當AI ChatGPT可以寫詩、散文、劇本，甚至分析，人文與科技已不是兩道壁壘，而能夠相互理解、運用，因此對於「文社學生」而言，若不學習AI，就可能被淘汰。

羅文聰指出，東海沒有醫學院，卻能與醫院合作，這代表東海AI技術已獲認可，目前也積極與醫院體系密切合作，共同培育AI人才，相信未來將能讓智慧醫療跨域發展不侷限，也進一步突破並提升台灣醫療的品質與照護。