1名40輕熟女近1年來因胸悶、心悸、頭痛四處尋醫，獲得自律神經失調、胃食道逆流、心律不整等不同診斷，唯藥物治療都沒改善，3個月前到施勝桓小兒科就醫，當時每分鐘心跳已飆到121（正常70）、血紅素降到9.6（正常12），懷疑是月經量大引發的缺鐵性貧血，經過給予鐵劑並補充B12，症狀幾已不藥而癒。

開業醫師施勝桓指出，這名40歲左右的輕熟女自述這1年來一直都因為胸悶、心悸、頭痛、覺得焦慮而四處看醫生，看過身心科認為是自律神經失調，腸胃科認為是胃食道逆流引起的火燒心，心臟科認為是心律不整，經過各種藥物治療還是沒有改善，已經影響到正常的生活作息，抱著辜且一試的心情走到小兒科來就診。

施勝桓一檢查，發現患者心跳居然高達每分鐘121下，抽血檢驗發現血色素只有9.6，判斷為小球性的貧血，進一步檢查也排除了地中海型貧血，詢問他月經的情況發現月經量比較大，有可能是因為月經量大引起的缺鐵性貧血，經過給予鐵劑跟B12的補充，3個月以後再檢驗，血色素已經恢復到14，心跳也降低到每分鐘82下，除了鐵劑以外，已經不需要其他的藥物治療了。

施勝桓指出，女性病患如因為心跳過數引起心悸、胸悶、焦慮、自律神經失調以及為食道逆流的症狀時，如果藥物治療的效果不好，建議要更全觀的了解病人健康狀況，透過抽血檢查，可以了解她是否有嚴重的貧血，因這一連串的症狀，嚴重貧血也可能引起。

他也強調，如果因為缺鐵性貧血而引起的，適時給予鐵劑跟B12，血色素恢復正常以後，通常就會不藥而癒了！