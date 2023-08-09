新竹市某地瓜球攤車陳姓老闆半年前在騎樓擺攤時，遭施姓警員開單，陳一時氣憤搶過罰單，一陣扭打後兩人皆掛彩，陳被依妨害公務罪判有期徒刑3月。施控訴陳重摔他，導致他左膝半月板破裂，陳稱自己也遭警棍打破頭，控警方執法過當，也要提告傷害。

事件發生在今年2月，施姓員警指出，由於陳違規擺攤賣地瓜球的地方，新竹市府有公文明示是騎樓範圍，不可停車和擺攤，當天例行性到市場周邊巡查，發現地瓜球攤車占用騎樓且佔用道路，才依法告發。

施姓員警稱，不料陳男一把搶過罰單，他呼叫支援、拿出辣椒水，陳男欲搶還揮拳、掐脖並將他側摔在地，他才拿出警棍打對方脫身，一陣扭打也導致他左腳半月板破裂，開刀後需休養6周；陳男則說，他有向警方求情，對方竟稱他是「台中啟智學院」，強調是警先動手，也無掐對方脖子。

施姓員警說，事發後他身心煎熬，也就醫診斷出急性壓力症候群，而判決書中的眼鏡、秘錄器、辣椒水、肩燈兩組是自購，防彈背心襯套也磨損，加上頻繁就醫，提出35萬物品損失、醫療費和80萬精神賠償金，共115萬元和解金。

針對員警腳上傷勢，陳男則說是警硬要把他「大外割」，失敗後撞到腳才跌倒，他也認為警方執法過當，用警棍把他頭打破，他也要提告傷害，在場工讀生可作證。事後他也向派出所所長轉達歉意，也積極尋找承租店面。