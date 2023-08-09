卡努颱風加速北上，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天卡努將通過日本九州西方海域，明天登陸南韓並穿越朝鮮半島，蘭恩颱風則將在下周一到下周三侵襲日本關東、中部、東北地區，若高壓越強、颱風對日本的影響就越大，提醒要出國去日韓玩的民眾留意航班動態。

卡努明天將登陸南韓並穿越朝鮮半島，蘭恩颱風則將在下周一到下周三侵襲日本關東、中部等地。(翻攝自台灣颱風論壇FB)

台灣颱風論壇在臉書指出，卡努颱風今天正通過日本九州以西海域，在日本東方的太平洋高壓導引下，逐漸加速北上中，預計明天（10日）上午將登陸南韓，周五（11日）穿越北韓，接著周六（12日）抵達大陸東北。

蘭恩颱風方面，台灣颱風論壇表示，蘭恩颱風同樣受到日本東方的太平洋高壓導引，颱風位於高壓南側，未來36小時大致偏西進行，預計周五（11日）抵達高壓西南側之後就會逐漸北轉。

台灣颱風論壇說，根據資料研判，蘭恩有機會在下周一至下周三（14至16日）之間侵襲日本關東（東京、千葉、琦玉等），中部（靜岡、新潟、富山、名古屋等）以及東北（山形、青森、秋田等），不過颱風路徑還有修正空間，需視高壓強弱而定，若高壓越強，影響日本的範圍越大。提醒本周要去韓國以及下周要前往日本的人務必注意颱風動態。