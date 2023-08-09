空軍為慶祝即將到來的814勝利86週年，於臉書粉絲專頁推出一系列宣傳活動及影片，其中以「夙夜匪懈 全時守護」為題的宣傳影片，呈現空軍官兵日以繼夜訓練備戰的辛勞，及捍衛民主不容妥協的決心，並以成為人民的護國神山自許，堅定守護國家與人民，而影片最後空軍的各型戰機、火砲的武力展示震撼力十足，充分展現空軍在戰力提升方面的成果，形成領空的保護傘，也讓國人可以更加安心。

空軍在影片中對於新一代的建軍備戰也有詳細的介紹，包括F-16 Block20批次性能提升專案，提升性能後配備主動電子相位陣列雷達，配合新式聯合頭盔準系統（JHMCS）及AIM-9X響尾蛇空對空飛彈。

另外對美同時採購F-16V Block70批次最新機型，目前持續派員赴美接裝擴訓，將成立空軍第七戰術戰鬥機聯隊及空軍飛行訓練指揮部，完善事權統一及提高培訓能量。我國自製的勇鷹高級教機也陸續服役，逐步接替AT-3高教機及F-5部訓機的角色。

空軍戰機、飛彈的武力展示震撼力十足，充分展現空軍在戰力提升方面的成果，形成領空的保護傘。(空軍司令部提供)

另在雷達提升及換裝上，也大幅提作戰指揮管制能力，確保我國空域安全，並透過多款中、大型無人機籌建，建立高高空、長滯空性能，完善戰場經營能力。