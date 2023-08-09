桃園某國中女老師Jelly的拍攝作品。（翻攝自女老師IG：gezi_dec_26／攝影師IG：Randy Wei）

桃園某國中有女老師因喜愛刺青、為寫碩士論文在社群媒體開設攝影作品帳號，遭人檢舉照片有裸露、抽煙等，最後丟了教職飯碗，先前又被人發文控訴這個行徑是教導學生成為AV女優。女老師權益受損、內心煎熬，頓失經濟來源，轉而求助市議員彭俊豪、黃家齊，今召開反對歧視教師身體特徵記者會，盼大眾正視老師的喜好，並還自己清白。

29歲的Jelly於桃園某國中擔任代理音樂教師長達6年，喜歡以刺青來紀錄生命的歷程故事，目前正在攻讀碩士，其論文主題為「身體意象與紋身圖騰的結合與呈現」，由於碩士論文需求，有與攝影師互惠合作，在社群媒體開設作品帳號，豈料4月底遭人檢舉，校方招開性平調查，進而使其失去教職，生活陷入困境。

「我對教學問心無愧，請還我清白！」Jelly表示，自己全身都有刺青，這是個人喜愛，不過在教學過程中，即便天氣很熱都會盡力穿著長袖、長褲遮蔽。青少年學生的確會對打扮較時尚、有刺青或穿環的老師提出一些課外的問題的問題，或是詢問能不能追蹤社群帳號，但都會向學生說明清楚，課堂中不會討論課外的事。

Jelly說，校方接獲匿名檢舉後，希望她在5月29日自行請假「避風頭」，請假時的代課老師費用還需自付，與此同時招開性平會議。校方表示性平會議為期恐長達1、2個月，她目前所帶的班級當時在籌備畢業音樂會，如若她沒離職且繼續接受調查，會導致該班級沒有代課老師，在被道德勒索的情況下，她選擇自行離職，只盼學生的受教權不受影響。

6月30日性平會議與教師考核會結果出爐，雙雙以「不成立」結案，還給老師清白，但老師卻已離職，至今校方未與老師聯繫。對此Jelly表示，本身的家庭並不富裕，還需要照顧父母，因此仍在思考是否提出復職要求，但希望藉由自己的遭遇讓大家正視刺青對老師的影響，與職業不分貴賤。

市議員議員黃家齊說，經調查後確認老師並未與學生有不當互動，性平會與教師考核會雖然也還了老師公道，但是老師還是失去了這份工作，甚至在網路上引起很大的爭論，老師需要承受的心理壓力非常大，因此主張反對歧視老師身體特徵，讓教育回歸專業。

市議員彭俊豪也認為，刺青對其他人來說可能只是一個圖案，但對刺青的人可能代表一個家庭、理念及故事，不應該用世代差異去歧視任何人，更何況這名老師在教學期間穿著長袖、長褲，如此盡心盡力的老師卻遭受不公平的待遇，讓人覺得相當遺憾。

教育局回應，5月27日接獲家長投訴老師與學生不當互動、甚至性暗示等情形，依性平法發文請學校啟動查處程序，6月26日經調查認定性騷擾不成立。後續將協助該師，依規定向教師申訴評議委員會提起申訴，並持續請各校宣導尊重師生自我與他人個人身體自主權，減少誤解，打造友善校園環境。