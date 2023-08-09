吳克群喜見大谷翔平比賽，比出「今天很OK手勢」。（滾石唱片提供）」

吳克群戴上卡通角色頭套，興奮看MLB球賽。（滾石唱片提供）

吳克群將在9月推出全新專輯《今天很OK》，先行曲〈時光機〉釋出後，他陸續推出〈色號99〉、〈環遊世界〉、〈我愛你 只是不再喜歡你了〉等夏日主題系列單曲，集結電子復古流行、抒情等不同曲風，欲打造全新多面向的吳克群。

日前吳克群遠赴美國洛杉磯進行演出工作，趁難得機會為新歌捕捉MV畫面，透露：「想收集大量讓人快樂的元素，讓人感受到夏天放鬆愉悅的感覺！」期待透過全新MV與大家分享快樂。

吳克群趁此機會造訪天使隊主場安那罕天使球場（Angel Stadium of Anaheim）第一次現場觀看美國職業棒球大聯盟MLB球賽，興奮表示：「在4萬多人的場地和全場球迷一起歡呼的感覺，實在太爽了！」更透露「老爸是大谷翔平球迷」，當下和爸爸一直視訊實況轉播賽事，拍了很多大谷的照片，盼未來有機會能帶爸爸親自看球賽，一睹棒球巨星的風采圓夢。

適逢父親節，吳克群也準備了驚喜禮物，在天使隊主場買了大谷翔平的球衣送給爸爸。吳克群分享和爸爸之間的難忘回憶：「爸爸曾經當過王牌投手，直到把手臂投到脫臼才沒有繼續，以前也教過我投球。」而除了棒球，還教過他籃球，吳克群笑說：「沒想到爸爸胖胖的，但意外投籃很準！」吳克群也暖心表示，很開心家人是成長路上亦師亦友的陪伴，都成為自己音樂創作上的靈感與最大的支持動力，希望能繼續自在的做音樂，散播快樂能量。