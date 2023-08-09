Sho RBI Single✅

Shohei Ohtani singles and plates Luis Rengifo in the 1st inning against the San Francisco Giants at Angel Stadium.⚔️

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/2rRlzfB84s — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) August 9, 2023

Sho Steals✅

Shohei Ohtani steals his 16th base in the 8th inning against the Giants at the Big A.🤩

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/Q05gsXsFPQ — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) August 9, 2023

連敗不止的天使，9日進行與巨人的系列賽G2，大谷翔平首打席就敲安帶回球隊第1分，天使首局狂灌4分穩定軍心，大谷翔平相隔4場再度獲得敬遠，也跑出本季第16次盜壘成功，天使此戰丟5分但打線給力，最終7比5力克巨人，結束7連敗窘境。

賽前天使球場請來本季加盟美足聯洛杉磯銀河、日本國家隊後衛吉田麻也開球，亟欲止敗的天使率先在首局開張，本季擔任開路先鋒頗有心得的瑞吉福（Luis Rengifo）以二壘安打站上得點圈，隨後大谷翔平敲回球隊第1分，穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）、瑞福洛（Hunter Renfroe）接連安打，一口氣進帳4分，巨人3局上1人出局後，連續5人上壘追回3分。

天使先發投手吉歐力托（Lucas Giolito）以101球投完6局後退場，打線在第5、7局也靠著全壘打和高飛犧牲打再得2分，巨人不甘示弱，弗洛瑞斯（Wilmer Flores）扛出2分炮，巨人只剩下1分落後，不過天使8下攻勢再起，蔡斯（Matt Thaiss）敲出高飛犧牲打添保險分，2出局3壘有人，巨人選擇敬遠大谷翔平，抓下一棒猛打賞的祖瑞（Brandon Drury），大谷翔平展現壘間破壞力，上演本季第16次盜壘成功，巨人最終讓祖瑞敲出二壘滾地球出局。

8局就登板後援的天使新同學里歐內（Dominic Leone），9局上續投演出3上3下，奪下身穿天使球衣的首次救援成功。大谷翔平本戰繼續擔綱2棒DH，4打數貢獻1安，打點、得分各1，獲得本季第15次敬遠保送，盜壘成功數則是來到16次，打擊率為3成07。