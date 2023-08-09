1名80歲女性原本退休前工作繁忙應酬多，退休後仍參與許多社交活動，但在聽力漸漸退化後，開始待在家裡不願外出，不僅拒絕朋友的邀約，家人間的溝通也變得困難重重，最後在家人的鼓勵下來到醫院接受檢查並配戴助聽器，與人對話變得流暢許多，他也漸漸開朗起來，讓家人都看見改變。

老年性聽力損失是聽覺系統老化造成的聽力損失，台北榮總新竹分院耳鼻喉科聽力師藍佳洵表示，此種類型的聽力損失不可逆，一旦變差了就無法恢復，且會造成聽力、理解、溝通各項功能的下降，甚至會加速認知功能的退化，根據世界衛生組織的統計，全球超過60歲的人中約3成有聽力損失，隨著年紀增加聽力損失的比例還會再增加，因此聽力損失不可不重視。

平時如果有聽不清楚、在吵雜環境中溝通困難、或接電話變得吃力的情形，藍佳洵建議都應該要及時就醫做聽力檢查，若檢查出有聽力損失應該要定期追蹤，影響到日常生活時就要配戴助聽器。

藍佳洵表示，數位助聽器會依據每個人的聽力檢查結果去做內部設定，跟眼鏡不同，眼鏡戴上後馬上就能看得清楚，但聽力損失一段時間後有些環境中的聲音已經很久沒聽到，因此剛戴上助聽器是需要時間慢慢調整、適應的。

不過藍佳洵提醒，市面上還有一種與助聽器一樣都有放大聲音的功能、卻不是醫療器材的輔聽器，雖然購買的管道多元、操作簡單、價格也相對便宜，但因它的功能只是線性的放大聲音，不當使用的話可能還會造成聽力受損，因此購買前可先諮詢專業人員避免買到不合適的產品。