嘉義縣東石鄉鰲鼓溼地森林園區是知名賞鳥聖地，每年總有成千上萬候鳥飛至鰲鼓溼地棲息，根據嘉義大學監測顯示，近年約有200至300隻黑面琵鷺穩定在鰲鼓度冬，今年夏季更驚喜發現，有少數黑面琵鷺滯留鰲鼓溼地至今未北返，6至8月持續觀測到數十隻黑面琵鷺棲息在觀海樓、西南草澤溼地等處，黑面琵鷺滯留過夏天也讓鳥友振奮。
林業及自然保育署嘉義分署自2010年起推動「鰲鼓溼地森林園區鳥類資源長期監測計畫」，執行東石農場27個固定樣區的鳥類長期監測，累計紀錄291種鳥類，同時持續關注鰲溼地黑面琵鷺族群動態，觀測紀錄顯示，自2015年起，鰲鼓溼地度冬黑面琵鷺數量穩定維持約200至300隻，約占人度冬數量5至18.4％，代表鰲鼓溼地已成黑面琵鷺重要棲息地之一。
往年黑面琵鷺約在5月就遷徙北返，今年夏季，國立嘉義大學生物資源學系副教授許富雄副教授研究團隊，與鰲鼓溼地生態旅遊解說服務團隊仍持續觀測到部份黑面琵鷺滯留，並分別在6月紀錄到28隻、7月到紀錄4隻、8月紀錄到16隻，且多半是尚不具繁殖能力的亞成鳥。
除黑面琵鷺滯留動態將持續觀察、追踨外，嘉義分署說，鰲鼓溼地森林園區自2012年開園以來，嘉義分署輔導在地居民成立鰲鼓溼地生態旅遊解說服務團隊，義務執行溼地巡守、環境監測，勸導遊客不當行為、撿拾垃圾、通報違法事件與傷鳥死鳥等緊急事件。
解說團隊自2013年起定期分組義務監測鰲鼓溼地生態旅遊指標物種，包含環堤溼地水鳥調查、家燕夜棲調查、高頭蝠監測，並協助觀察記錄有環誌標記的黑面琵鷺，展現對在地環境的認同與保護。
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