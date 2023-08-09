國立嘉義大學生物資源學系研究團隊繪製的歷年黑面琵鷺普查數量變化圖表。（林業及自然保育署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣東石鄉鰲鼓溼地森林園區是知名賞鳥聖地，每年總有成千上萬候鳥飛至鰲鼓溼地棲息，根據嘉義大學監測顯示，近年約有200至300隻黑面琵鷺穩定在鰲鼓度冬，今年夏季更驚喜發現，有少數黑面琵鷺滯留鰲鼓溼地至今未北返，6至8月持續觀測到數十隻黑面琵鷺棲息在觀海樓、西南草澤溼地等處，黑面琵鷺滯留過夏天也讓鳥友振奮。

林業及自然保育署嘉義分署自2010年起推動「鰲鼓溼地森林園區鳥類資源長期監測計畫」，執行東石農場27個固定樣區的鳥類長期監測，累計紀錄291種鳥類，同時持續關注鰲溼地黑面琵鷺族群動態，觀測紀錄顯示，自2015年起，鰲鼓溼地度冬黑面琵鷺數量穩定維持約200至300隻，約占人度冬數量5至18.4％，代表鰲鼓溼地已成黑面琵鷺重要棲息地之一。

往年黑面琵鷺約在5月就遷徙北返，今年夏季，國立嘉義大學生物資源學系副教授許富雄副教授研究團隊，與鰲鼓溼地生態旅遊解說服務團隊仍持續觀測到部份黑面琵鷺滯留，並分別在6月紀錄到28隻、7月到紀錄4隻、8月紀錄到16隻，且多半是尚不具繁殖能力的亞成鳥。

除黑面琵鷺滯留動態將持續觀察、追踨外，嘉義分署說，鰲鼓溼地森林園區自2012年開園以來，嘉義分署輔導在地居民成立鰲鼓溼地生態旅遊解說服務團隊，義務執行溼地巡守、環境監測，勸導遊客不當行為、撿拾垃圾、通報違法事件與傷鳥死鳥等緊急事件。

解說團隊自2013年起定期分組義務監測鰲鼓溼地生態旅遊指標物種，包含環堤溼地水鳥調查、家燕夜棲調查、高頭蝠監測，並協助觀察記錄有環誌標記的黑面琵鷺，展現對在地環境的認同與保護。