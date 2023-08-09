EduTalk網站是羅尹余在荷蘭恩荷芬理工大學交換學生時的設計作品。（台科大提供／李侑珊台北傳真）

台科大建築系劉奕廷作品名稱「Purifier Plaza」曾獲得2021年AMP美國建築大師獎榮譽獎及2021年。（台科大提供／李侑珊台北傳真）

教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」提供全額獎學金，最高額補助款項逾新台幣百萬元，台科大建築系大四生劉奕廷與設計系碩二生羅尹余均成功申請獎學金，將分別前往英國CRAB建築師事務所實習，以及赴荷蘭台夫特理工大學進修。

教育部推出「藝術與設計菁英海外培訓計畫」，目的在於培育國內設計創意產業所需的高級人才，補助學員1年學費及生活費。學費依照各校金額實支實付，生活費則是1年定額。

將前往英國CRAB建築師事務所實習的劉奕廷，將獲得1年生活費補助約美金2萬元（約新台幣60萬元）；而到荷蘭台夫特理工大學進修的羅尹余，預計獲得學費2萬560歐元與1年生活費1萬8千美元（共約新台幣125萬元）。

劉奕廷在課業上表現傑出，他的作品「Purifier Plaza」曾獲得2021年美國建築大師獎（The Architecture Master Prize，AMP）榮譽獎及2021年國際設計大獎（International Design Awards）的銀獎。其中，美國建築大師獎是教育部獎勵學生參加國際競圖的第三等獎項，包括建築、景觀和室內設計領域。

劉奕廷表示，在國外要申請到完整的實習，前提是要在附近地區就學才會較為容易。接下來將到事務所實習的1年中，相信可以學到比較完整的案件跟事務所運營方式，加上國外建案種類繁多，因此非常期待。

羅尹余提到，荷蘭台夫特理工大學是荷蘭最大的研究型理工大學，名列世界頂尖理工大學之一，而她曾到荷蘭恩荷芬理工大學當交換學生，發現荷蘭的設計教育環境，非常鼓勵學生獨立思考，學校還設有類似「導師」角色，來自學界、業界人士的「學術輔導員」，幫助學生從自己設計作品中不斷反思並找出自身優勢，讓學生清楚了解自己的目標設定和努力路徑。

劉奕廷及羅尹余都說，因為有學長姐慷慨地分享評比準備經驗，在準備考試或當地住宿申請都幫助甚多，接下來他們也會將把這些經歷，以舉辦講座的方式傳承給學弟妹。