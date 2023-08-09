共享辦公室業者WeWork今天向美國監管機關示警，說公司持續經營的能力存在重大疑問。

法新社報導，WeWork在向美國證券管理委員會（SEC）提交的文件表示，在虧損、預計現金需求、會員下滑情況下，讓「公司持續經營的能力出現重大疑問」。

總部位於紐約的WeWork在文件中表示，公司命運取決於「管理階層成功執行計畫，改善公司的流動性及獲利」。

文件指出，WeWork未來一年的計畫，包括重組、透過談判獲得更有利的租賃條款、提高會員數量，甚至可能出售資產。

WeWork告訴美國證券管理委員會，大環境經濟狀況改變，削弱了共享辦公室的需求，公司今年上半年已損失了數十億美元。

WeWork的股價幾個月以來一直低於1美元，今天盤後交易甚至跌到16美分。

WeWork一直試圖擺脫其共同創辦人兼前執行長紐曼（Adam Neumann）帶來的負面效應。他種種脫序行為讓投資人感到厭倦。

WeWork在2019年的首次公開募股（IPO）失敗後，紐曼接著於當年年底被迫下台。公司陷入困境之後，市值也從先前估計的470億美元跌到低於100億美元。

WeWork一度是共享經濟的耀眼明星，在全球各大城市的商業用房地產領域留下不可抹滅的印記。

這間公司暴起後又暴落，促使紐曼離職，並讓大股東、軟銀創辦人孫正義蒙受數十億美元損失。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120809