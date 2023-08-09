世界銀行（World Bank）今天表示，烏干達政府的反LGBTQ法遭到許多國家和聯合國譴責，此法與世銀價值觀矛盾，將停止向烏干達提供新貸款。

路透社報導，此法5月頒布後，世銀團隊立即前往烏干達，並確定需要採取額外措施，以確保項目的實施符合世銀環境和社會標準。

世銀在聲明中表示，「在測試額外措施的有效性之前，不會向我們的執行董事會提交對烏干達的新公共融資。」並補充說，目前正在與烏干達當局討論此類措施。

世銀表示，「烏干達的反同性戀法從根本上違背了世界銀行集團的價值觀。我們相信，只有在不分種族、性別或性向的情況下，我們在一個宜居星球上消除貧困的願景才能成功。」

世銀總裁彭安杰（Ajay Banga）在烏干達這條法律頒布後上任，他在回應這條法律上面臨壓力。6月15日，170個民間團體敦促彭安杰對烏干達反LGBTQ法律採取「明確、具體和及時的行動」，包括暫停未來的貸款。

截至2022年底，世銀已透過國際發展協會（International Development Association）向烏干達提供54億美元的融資，其中包括許多可能受到新法影響的健康和教育計畫。

世銀消息人士表示，即使新貸款擱置，現有投資組合仍將繼續發放資金。

路透社看到世銀在給員工的另一份報告中表示，由國際金融公司（International Finance Corporation）和多邊投資保證總署（MIGA）支持的私營部門計畫，將僅「選擇性地」進行。

世銀在聲明中表示，將大幅加強對烏干達投資組合的第三方監督和申訴機制，以便銀行能在必要時採取糾正行動。

根據烏干達5月頒布的法律，坦承自己是同性戀不會被定罪，但從事同性性活動為目的而誘拐或走私兒童被定罪者，可處以無期徒刑，累犯者可能被判處死刑。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120809