一般街友給人髒亂、佔地為王及破壞市容等負面印象，而首善之都的北車、艋舺公園更是全台街友密集度之冠。面對街友問題，外界總批評聲浪不斷。北市社會局萬華社福中心社工師楚怡鈞接受《中時新聞網》訪問，分析北市街友現況及社會福利制度。

【角落的聲音】北車、萬華街友驚人現況！ 社會局揭「7成外流人口」主因曝

楚怡鈞表示，「北車和萬華附近街友，是全台密度最集中的區塊，列冊約有500人，佔全台近四分之一到五分之一人，北市街友列冊約600多人，佔全國近四分之一，約有8成5至9成，集中在北車跟萬華」。不過，楚怡鈞提到，「這些街友流動性非常高，每季約有15%至20%的變動，多半從北北基桃、甚至遠從台中、台南及高雄北上尋求工作機會或社福資源等，從列冊街友中發現，有近7成戶籍都是在外縣市的人口」。

北車街友躺睡市容爭議。（游定剛拍攝）

另外，北市街友年齡層長期觀察下，楚怡鈞說，「大概近4到5成是超過60歲以上，40歲以下的街友則是占6%」。而列冊街友健康狀況，楚怡鈞透露，「多半是不好的，譬如慢性病、精神疾病或外傷皮膚病等病況，社會局會針對這類街友，提供收容安置、健康醫療及就業輔導等協助」。

艋舺公園長年街友問題，居民苦不堪言。（游定剛拍攝）

北市目前安置處所的床位約友100多床，楚怡鈞坦言，「這樣的空間及能量是並不足以容納所有街友，其實全台收容容量遠低於實際在街頭的人數，這部分是有待加強的」。

北市社會局夜訪北車街友，提供健康醫療服務。（北市社會局提供）

北市社會局目前每周會安排一晚，到北車、龍山寺附近去做夜間查訪街友狀況。楚怡鈞說明，「會先查看是否有新出現的面孔，並讓街友了解相關服務及資源的存在。」另外在寒流來襲，氣溫低於12度時，「社會局也會加強夜訪，及發放保暖物資，並開設臨時避難措施，讓街友來避寒」。

寒流來襲，北市社會局提供保暖物資給街友。（北市社會局提供）