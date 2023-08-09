美國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）昨出席凱達格蘭論壇時表示，台灣已實質建立「不對稱外交防禦」，表明維護台海和平重要性的國家顯著增加，有助提高對中威懾。國民黨立委江啟臣今對此表示，台灣須提升自身實力，並加強影響力，這就是台灣在外交嚇阻上可以努力的方向。

江啟臣說，羅素的說法主要是在強調，雖然美國跟大多數國家跟台灣沒有邦交，但是基於國際安全跟美方自身的利益，也都表達維護台海和平穩定的想法，而且會呼籲北京兩岸有所克制。

江啟臣說，這樣的想法當然也代表所謂的嚇阻，除了軍事上的不對稱戰力之外，也包括非軍事上面的嚇阻，這部分就是台灣在國際上的影響力跟支持度。

江啟臣強調，也就是當台灣越安全世界越安心，那自然其他國家就會在乎台灣的安全，這就是一種所謂不對稱的外交防禦。所以提升台灣自己的實力，爭取台灣參與國際組織，並加強影響力，也就是除了軍事嚇阻以外，台灣應該要努力在外交嚇阻上面的做法。