總統蔡英文日前強調「沒有債留子孫」，執政至今舉債僅4350億元，掀起各界熱議，對此，國民黨台北市議員游淑慧拿馬政府與蔡政府的公務預算相比，直呼「果然是大小姐」。

游淑慧今（9）日在臉書指出，從2017年到2022年底，蔡政府在公務預算就花了12兆1347億，馬政府從2009年到2014年底，公務預算則花了10兆6953億，同樣以6年來看，若僅統計正常公務預算，蔡英文比馬英九多花了1兆4394億，平均每年多花了2399億、每個月多花200億的公務預算；如果算到卸任，蔡8年執政的公務預算支出應該超過16兆，再加上她任內分年編列13項特別預算2兆4975億元，蔡政府8年的支出逼近19兆，相當驚人。

游淑慧諷刺表示，北流之前發生欠款1.9億、每月利息80萬，大家就一片譁然，但現在光是中央政府的負債，每個月的利息就超過85億，一年光利息支出就1000億，一年的利息就可以蓋出一個國際機場的第三航廈。