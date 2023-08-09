被封為「最美千金」的何超蓮是已故澳門賭王何鴻燊三房女兒，她人美、身世好，還有會計碩士證書，可說是白富美一詞的最佳代言人，然而近日卻有網友曬出偶遇何超蓮的生圖，指最美千金本人不僅皮膚黑，個子也不高，引來網友質疑過去網上分享的全是「照騙」。

剛新婚的何超蓮最近和老公竇驍分隔兩地，男方忙拍戲，何超蓮則趕錄綜藝節目，近期，有網友分享在路上偶遇何超蓮，稱她「本人個子很矮，皮膚也有點兒黑，沒有電視上好看​」，但網友回應：「雖然不是她的粉，這是對女生有仇嗎？拍成這麼爛的畫質」、「照片明顯銳化過了，皮膚都不是正常狀態。根本就是惡意醜化」、「有錢不比啥都重要」、「還不好看？？是不是美顏圖片看多了~這很好啦」。

事實上，過去何超蓮的身高就被揭露只有160公分左右，體重約45公斤，她雖然是賭王的女兒，私下靠自己一手打拚闖出知名度，不僅勤勞上通告，早年畢業於英國倫敦大學皇家賀洛唯學院經濟學系，2020年還傳出考取專業會計師資格，讓竇驍逗趣發文說何超蓮不得了，「我弱弱的問一句，這以後我還有機會留點兒私房錢嗎？」

何超蓮今年4月和竇驍在峇里島舉行世紀婚禮，兩人在婚宴上曝光求婚片段相當樸實無華，竟是在何超蓮敷面膜時出其不意求婚成功，而竇驍更是一手計畫了給老婆的浪漫婚禮，連搭棚子、事前在地上撒花瓣全都自己來。何超蓮也透露，父親還在世時曾介紹男友給他認識，笑說何鴻燊當時不敢跟竇驍對上眼，「各種偷看他（竇驍）」，並坦言爸爸非常寵愛她，「我爸不喜歡我嫁，一直當他的寶貝女兒就很好」。