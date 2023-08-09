暑假到了，炎炎夏日消暑好去處，左營高雄物產館8/12、1３日特別為小朋友加碼辦理【漂浮水樂園】玩水活動及開心跳高高的碰碰樂園，在暑期放假的輕鬆時光，同時滿足家長與小朋友購物及遊樂的興致，只要現場購物集點，大膽玩樂荷包不失血，還把優質農特產品帶回家，這麼好康千萬別錯過。

親子DIY讓家長與小朋友留下歡樂的暑假回憶。（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市政府農業局主辦的「蓮潭小農市集」在暑假期間以親子同樂為主題，推出『繽紛萬花筒創作DIY』及『神奇咕卡DIY創作寶盒』，大人小孩聯手創作，豐富的色彩繽紛親子時光，讓暑假充滿全家同遊的笑聲，吸睛的作品更可滿載著回憶永久保存。

蓮潭小農市集邀請來自高雄及鄰近縣市的各區小農，展售他們自己栽種或加工的農特產品，各式新鮮蔬果等農產品歡迎民眾前來尋覓。此外現場還有「答題贏好禮」、「農產好物推薦試吃品嘗」等活動，吃的喝的玩的通通有，小農將現場與大家分享農作知識，民眾可互動學習，並把好禮帶回家。二天的展售活動還搭配現場音樂演出，內容豐富，要讓小朋友放電玩不停，大朋友享受悠閒購物時光。

只要現場購物集點，就可以享受漂浮水樂園的消暑快感。（圖片來源：高雄市農業局提供）

8月 12日、13日兩天下午 14:00至晚上19:00，歡迎大家到位於蓮池潭畔的左營高雄物產館走走逛逛，豐富活動歡迎踴躍參與，詳細內容可上高雄市政府農業局官網，或上高雄物產館FB查詢。

蓮潭小農市集有來自高雄及鄰近縣市的各區小農，展售他們自己栽種或加工的農特產品（圖片來源：高雄市農業局提供）

（圖片來源：高雄市農業局提供）