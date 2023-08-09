國民黨台北市議員王欣儀揭露，日前接獲建國中學的同學與家長陳情，校內課桌椅老舊需要汰換，校方希望教育局能編列預算。不過教育局則認為過去在汰換時建中並未提出申請，因此建議可透過校內基金或結合校友會及家長會等資源支應。王欣儀質疑，課桌椅屬於學校設備，市府推給校友會、家長會根本就是把人家當提款機。

王欣儀表示，教育局曾於2019年及2020年分別編列預算，提供市內公立國中、高中、高職汰換年限已達5年且不堪使用的木製課桌椅，一共有156校受惠，購買了多達5萬3千多套課桌椅。不過自2020年後，仍有之前未申請汰換的學校，陸續出現課桌椅不堪使用的狀況，但教育局卻未再編列汰換預算。

王欣儀揭露，日前接獲建國中學的學生與家長陳情，表示校內有課桌椅汰換需求，校方向教育局求助，希望能編列預算，分3年把3個年級的學生課桌椅換新，不過教育局則回應，2019年及2020年間建中都未提出汰換申請，現在若想要更換課桌椅，建議校方可運用校內基金，或是協調校友會、家長會等單位出資汰換。

王欣儀質疑，依照中央頒布的《國民小學及國民中學設施設備基準》中，學生的課桌椅是屬於「學校設備」，政府本來就應該編列預算協助汰換，「現在教育局不出錢，卻要家長會、校友會出錢，是把人家當提款機嗎？」王欣儀說，每年都有學校有汰換課桌椅的需求，教育局應該按照2019年及2020年的標準，編列「常態性預算」逐年支應預算汰換，而非只有那二年的一次性預算。

對此教育局則回應，目前學生課桌椅的使用年限，依其材質最短5年，最長可至10年，學校汰換後堪用課桌椅，應優先移撥給數量不足之年級汰換。至於針對建中的情況，教育局則強調，倘若汰換補助年度前即有不堪使用之情形，且沒有可以移撥課桌椅時，學校可由年度預算中自行支應購買新的課桌椅。