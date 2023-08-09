台灣步行環境惡劣，被外媒形容是「行人地獄」令國人臉上無光，行人路權議題引起廣泛關注，政府也大動作修法，行人零死亡聯盟發起「0820還路於民」路權遊行，今向3個政黨總統參選人及交通部長王國材發出邀請「出來走路」。王國材回應，當天會參與遊行。

行人零死亡聯盟表示，活動發起募款22天即籌到250萬元的目標，有超過2000人支持，顯示民間對於如行人地獄的交通環境已忍無可忍，願意出錢出力。

行人零死亡推動聯盟總召YC表示，這是1987年7月15日解嚴後，第一次以「行人安全」為主題的凱道大遊行，感謝所有關注行人路權議題的所有民眾，以及各組織單位的分享與社群應援。還路於民如字面上意思，這是屬於所有行人的，聯盟會擔起所有支持民眾對他們的信心和信任，努力辦好遊行，遊行結束後，扣除所有成本，結餘將會全數投入行人路權及人本交通倡議的協會成立與營運中，在未來持續監督政府及推動改革。

台北市前交通局長鍾慧諭表示，公民幫推導入Taiwan Sidewalk，是美國華盛頓大學Makeability Lab管理營運Project Sidewalk平台的延伸，利用Google街景圖結合公民科技的概念，以遊戲化的方式加速推動行人環境檢核，可快速推動至全台灣21個縣市、6609個村里，完成所有道路人行環境標記，進而結合民眾及公、私部門之力進行人行環境改善。

「還路於民大遊行」將於8月20日在凱道登場，預計邀請各政黨的總統、立委候選人及民意代表共同參與，同時也有親子團體、環保團體，以及第一線的醫護、消防、警察工協會參與。