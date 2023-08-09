民進黨總統參選人賴清德身邊親信陸續出包翻車，新黨立委參選人今也前往民進黨中央黨部抗議，重提賴系立委賴惠員中正大學碩士論文《中央與地方層級選舉投票取向之研究》多處疑似抄襲，比對抄襲率超過36％，要求賴清德針對民進黨內學倫問題不要閃躲，請直球對決！給選民一個交代！

賴清德愛將包括行政院前發言人陳宗彥涉性招待風波；民進黨台南市議會議長邱莉莉涉議長賄選案；前府院發言人谷辣斯涉不倫戀；民進黨前客家事務部主任蔣絜安論文抄襲，學位遭撤等，身邊親信頻翻車也讓賴清德掀起「信賴危機」。

新黨立委參選人游智彬帶著比對資料前往民進黨抗議，痛陳賴惠員抄襲完全無底限，其論文《中央與地方層級選舉投票取向之研究-以新營市2005年縣長三合一選舉與2008年總統選舉結果為例》第16至29頁第三節研究範圍，及第四節台南縣及新營市人文社會經濟發展情況，從荷據時期到明鄭時期寫到戰後時期，整整14頁，沒有一個註釋，請問賴惠員，您是作文比賽還是寫小說，對台南數百年歷史如數家珍完全不用註釋？到底是憑空捏造？還是天縱英明？

游智彬再指出，賴惠員論文本文抄襲率超過36％，例如：論文第91至92頁在談國家認同取向，共725字完全抄自中正大學同系所學長高生的論文第35至36頁。另，第118至119頁經濟評估取向兩頁，共645字完全抄自高生的第106至107頁。第95頁也抄自高生第46頁，而且連錯字都一模一樣。再者，第10頁其中有226字居然完整抄襲東海大學政治學系劉生95學年碩士論文《台南縣府會關係之研究1993-2005》的摘要。

游智彬直指，賴清德的學倫高標準到底高到什麼程度？這些不學無術，經由過度包裝獲取權位的民進黨諸公，高居廟堂之上，學術品格卻如此不堪聞問。賴清德到底是假裝不知道，還是不敢知道？游智彬進一步指出，賴清德出身社會底層的礦工子弟，應該更加重視教育公平與學術公平，而不是剝奪一般家庭向上提升的機會。

游痛批，賴清德嘴上高喊學倫高標準，實際根本是被動回應身邊諸位大員藏汙納垢的學術不倫案。蔣絜安兩本碩士論文都是學術不端，台大抄襲、中央找槍手，賴清德居然等到台大撤銷學位才勉強讓蔣絜安辭職走人，連一句道歉也沒有。

而賴惠員作為賴系立委，即使論文抄襲鐵證如山，賴清德仍然提名賴惠員參選。這個不是學倫打假球，什麼才是打假球？游智彬呼籲賴清德針對民進黨內學倫問題不要閃躲，請直球對決！給選民一個交代！