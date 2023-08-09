國際獅子會300-G1區2022-23團隊秉持關懷地方、照顧偏鄉的理念，透過國際獅子會國際基金和台灣基金的支持，購買車輛、機具和搜救裝備，捐贈給新竹縣與苗栗縣等6個單位，其中一輛巡防車捐贈給新竹縣新豐鄉後備憲兵荷松協會巡守隊，9日在新竹縣議會議長張鎮榮見證下舉辦捐贈儀式，張鎮榮期許裝備的提升能協助加強新豐地區安全監控和犯罪防範。

議長張鎮榮為新豐鄉人，他感謝新竹縣新豐鄉後備憲兵荷松協會長期熱心地方事務，協助做好社區安全維護工作，同時也謝謝國際獅子會300-G1區2022-23團隊的慷慨捐贈，以實際行動幫助新豐地區鄉親。

國際獅子會300G1區總監楊壹麟指出，日前他接獲地方反映需求，部分偏鄉急需改善醫療、交通等問題，他在國際獅子會國際基金和台灣基金支持下，迅速購買5輛車、助步器、空拍機等裝備，分別捐贈給新竹縣、苗栗縣6個不同單位，希望有效提升醫療交通品質，並強化搜救量能。

其中，特別捐贈1輛巡防服務車給新竹縣新豐鄉後備憲兵荷松協會巡守隊，協助加強當地安全監控和犯罪防範等工作，提供社區平安保障。

楊壹麟表示，國際獅子會300G1區全體獅友持續致力改善社區生活，造福竹竹苗鄉親，同時秉持「友誼至上，服務為先」理念，只要地方有需要，就會義不容辭拿出實際行動協助。