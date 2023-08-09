中華民國籃球協會9日表示，永齡基金會大力支持第42屆威廉瓊斯盃賽事，自8月12日到20男子組比賽期間，每日提供賽事限量公益門票給18歲以下青少年及學童、公益團體免費進場，一同進場觀看瓊斯盃精彩賽事，為中華隊加油。

籃協指出，永齡基金會長期關懷台灣弱勢、青少年及學童福祉，並長期支持台灣體育運動發展，為了讓國內更多喜愛籃球運動的青少年及兒童能夠走進球場，實地感受瓊斯盃的熱情與魅力，永齡基金會也特別贊助每日賽事限量免費門票，開放18歲以下青少年及兒童球迷及社會公益與弱勢團體免費索取門票觀賞比賽。

為了感謝永齡基金會的大力支持，中華民國籃球協會也力邀永齡基金會創辦人郭台銘出任第42屆威廉瓊斯盃中華白隊領隊，中華白隊由國內極具潛力的年輕新生代學生球員組成，而永齡基金會長期關心台灣體育生態，關注年輕學生選手養成系統與職業發展環境，本屆瓊斯盃中華白隊內有不少極具潛力的年輕選手，永齡基金會也期許為台灣籃球人才培育注入新的能量與未來的潛力。

籃協補充，威廉瓊斯盃一直以來扮演台灣在國際籃球交流活動、增進國民外交，並提昇我國在國際體壇地位，深受國際籃壇肯定，過去3年受到新冠肺炎疫情影響停辦，今年終於強勢回歸，女子組從8月5日到9日率先進行，男子組8月12日起進行9天熱戰。

公益門票索取方式，第42屆瓊斯盃男子組和平籃球館比賽現場會設置永齡基金會公益票劵兌換櫃台，符合條件之青少年球迷可在每天第一場比賽開賽前一小時持身分證明文件至永齡櫃台兌換瓊斯盃門票，公益團體及弱勢團體可採向中華民國籃球協會預約登記的方式辦理入場。每人每天限兌換一張，換完為止。