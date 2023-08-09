第31屆成都世大運在昨日圓滿落幕，副總統賴清德今天表示，我們的代表隊選手不負眾望，勇奪10金17銀19銅的亮眼成績，不僅賽果超越上屆，更創下境外世大運參賽最佳紀錄！ 讓台灣體育有更好的發展，是政府應該要做到的支持，未來，我們會做得更多、更好，讓運動員們可以無憂地全力衝刺。

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賴清德恭喜選手們，在本屆世大運中，突破自我、凱旋歸來。他一一點名以太極拳為國家摘下首金的孫家閎、破22年全國紀錄的跨欄金牌彭名揚、完成3連霸輝煌成就的李智凱、在網球團體與混合雙打皆奪金的吳芳嫺、 許育修，以及所有代表隊選手，「你們都是台灣的驕傲、台灣的榮耀！」

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此次代表隊能夠獲得優秀成績，賴清德特別感謝選手與教練努力不懈的訓練，也要向堅強的代表團、後援團隊，以及致力完善整體運動環境的同仁，說聲辛苦了。

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他說，提升培訓環境、運動科學支援及健康醫療管理，是幫助選手將日常努力轉換成競爭實力的重點，包含軟硬體皆已升級的國訓中心、正在籌設的運科中心，都是選手們能全力備戰的後盾。

賴清德強調，讓台灣體育有更好的發展，是政府應該要做到的支持，很開心能看到選手們，在本屆世大運中突破自我、締造佳績。「未來，我們會做得更多、更好，讓運動員們可以無憂地全力衝刺」。

他再次恭喜及感謝選手、代表團及後援團隊，也請國人給予他們最大的掌聲及喝采，「用力應援、用行動支持各項體育賽事，我們都是 Team Taiwan ！」