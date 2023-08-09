26歲傑尼斯旗下藝人西畑（音同田）大吾有一雙電眼，出道前曾被周刊票選為「最想成為的小傑尼斯戀人」第一名，近日日本媒體報導男神死會，與小他2歲美女主播足立夏保偷偷交往中，且西畑大吾還被拍到為了跟女方過夜，刻意穿女裝、戴假髮，以為可以避過狗仔偷拍，還是被眼尖攝影記者認了出來。

西畑大吾2011年進入傑尼斯事務所，並以「Aぇ少年」成員身分開始活動，曾演出過電視劇《多謝款待》、《阿淺來了》，去年則在官網上宣布染上新冠肺炎。皮膚白皙、五官立體的他一直是團體中的矚目的成員，今《週刊文春》報導，西畑大吾念大學時就和主播足立夏保認識，出道後兩人開始祕密交往，如今已經相戀一年半。

報導指出，當天看到西畑大吾與足立夏保戴情侶漁夫帽牽手散步，而西畑大吾平時會戴上女生假髮、穿女生衣服避人耳目，僅是為了到女友家過夜，兩人私下互動也被揭露，男方喊女友「夏保醬」，平時對女友黏TT，也很愛撒嬌。

對於西畑大吾的緋聞，傑尼斯回應兩人只是朋友關係，所謂的過夜也只是「現場還有很多朋友一起見面」，至於為何要刻意扮女裝？傑尼斯辯稱是因為辦變裝派對，所以直接戴上假髮出門，從頭到尾不認秘戀。而女方所屬的電視台公關則不承認也不否認，表示：「同仁的私事，公司沒有立場代為回答」。