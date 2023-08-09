《星座好朋友》運勢專欄分享婚姻中最令人羨慕的前5名星座組合，依序是巨蟹座和獅子座、牡羊座和摩羯座、處女座和天秤座、水瓶座和雙子座、金牛座和射手座，其中第1名的夫妻組合十分速配，巨蟹座喜歡被獅子座保護著，同時也能讓獅子座更加寵愛，相處模式也非常和諧。

▍第5名：金牛座和射手座

金牛座和射手座都很重視享受，雖然金牛座個性內向，射手座個性外向，但若這兩個星座組合變成夫妻，會把所有錢財花在享受上，金牛座會花錢把家打造得溫馨舒適，射手座則會把錢花在消費上，在別人看來，這對夫妻的日子過得瀟灑，不過他們會因為雙方金錢觀不同產生矛盾。

▍第4名：水瓶座和雙子座

水瓶座和雙子座是一對互不干涉對方自由的夫妻，水瓶座總是需要自己的私人空間，而雙子座則是要自由，所以這對星座夫妻組合會各玩各的，別人看了覺得很羨慕，不過他們夫妻感情並不是很親密。

▍第3名：處女座和天秤座

處女座個性十分挑剔，而天秤座則是善解人意，他們之所以能成為夫妻，一方面是得到處女座的信任，讓天生擅於交際的天秤座能更放心去和客戶談生意，加上天秤座重視夫妻關係，就算出軌，依舊會想保護其關係維持下去，用巧妙的方式瞞過處女座的慧眼，這對夫妻在別人眼中看似相處和諧，但實際存在各種危機。

▍第2名：牡羊座和摩羯座

牡羊座和摩羯座會組成一對精英夫妻，他們都很重視事業，牡羊座十分有衝勁，敢嘗試風險性的工作，而摩羯座則是穩妥，會透過默默的努力成為頂尖人物，雖然他們家庭生活氣氛未必良好，但卻能得到眾人羨慕，被視為了不起的夫妻檔。

▍第1名：巨蟹座和獅子座

巨蟹座主內，獅子座主外，巨蟹座不僅能把家打理得井井有條，也很聽獅子座的話，獅子座就喜歡這樣的伴侶，也會更加的寵愛。巨蟹座是最適合獅子座的伴侶，而且聽獅子座的話，不會讓巨蟹座感到彆扭，認為只要得到保護一切都值得，所以這對星座夫妻組合關係十分和諧讓人羨慕。