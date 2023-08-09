8月7日掛牌上市的統一美債20年ETF（00931B），掛牌兩日新申購就達到9.85萬張，使規模從84億暴增至100.076億，成為百億級別ETF。惠譽降評事件後，美債價格下跌，反吸引大批投資人越跌越買，而為小資族量身打造的00931B無疑成為最大贏家。

目前市面上債券ETF共有88檔，本周以來債券ETF成交量前十名中，有超過半數皆為美國長天期公債ETF，顯示投資人看好美國長天期公債後續行情。其中，新掛牌的00931B連兩日成交量蟬聯債券ETF冠軍，本周以來成交量總計達10.71萬張，遙遙領先其他債券ETF，買氣最為旺盛。00931B成為投資人布局美債首選的原因，為三大為小資族貼心考量的設計，包括是同類型ETF中只需15元的最低發行價、唯一一檔收益平準金機制、同等規模最低經管費，讓小資族能輕鬆入手美債資產。

統一美債20年ETF（00931B）基金經理人許雅惠表示，以00931B追蹤的彭博20年期(以上)美國公債指數為例，目前已經嚴重超跌，惠譽降評事件後，甚至使指數跌至今年來低點。依照歷史經驗，隨著聯準會升息進入尾聲，美國長天期公債價格將止跌回升，近期降評事件引起市場震盪，卻也提供投資人更好的進場機會。投資人現在能以更甜價格入手美國長天期公債，卡位未來債券價格反彈行情。