群聯將於FMS展出一系列透過群聯獨家的「IMAGIN+設計服務平台」所客製化的儲存方案，持續擴大群聯在客製化加值服務的儲存應用市場的滲透率。執行長潘健成表示，群聯在近幾年透過擴大研發投資的策略，在現有的NAND控制晶片與儲存方案技術的基礎上，推出全球首創的「IMAGIN+設計服務平台」，並將這個平台再次進化整合群聯的AI技術，於日前推出自主研發獨創的AI服務方案「aiDAPTIV+」，完整的助力全球客戶與夥伴打造客製化加值儲存方案，能應用於各種對於NAND儲存效能、可靠度、溫度、安全加密、功能等有特別規格需求的儲存市場，包含、通用伺服器、充電樁、車載系統、電競、工業自動化、航太、甚至AI伺服器等。未來群聯將持續透過IMAGIN+設計服務平台，擴大與全球客戶的Design-in合作案，與客戶共同成長茁壯。

慧榮將在FMS展示專為伺服器和資料中心打造的企業級PCIe Gen5 SSD開發平台和全球首款支援SR-IOV(Single Root-IO Virtualization)的車用級PCIe Gen4 SSD控制晶片，也發布即將上市的消費級PCIe Gen5 SSD控制晶片。