Congratulations to all who participated in RED FLAG – NELLIS 23-3. This was RF’s first maritime integration into the Navy’s COMPTUEX, the largest adaptation of RF since its inception nearly 50 yrs ago. @NellisAFB, great job advancing joint combat readiness & integration training! pic.twitter.com/nLRUlo4BtH — Gen Mark Kelly (@ACC_Commander) August 8, 2023

「紅旗」（Red Flag）空戰聯演是美國空軍首要的空戰演習，如今為了未來可能和中方爆發衝突，卻破天荒地和海軍航母最重要的「混合訓練單位演習」（COMPTUEX）結合。

據《動力》（The Drive）網8日報導，這次「紅旗」軍演的重心在於模擬可能在太平洋遭遇的更遠程海上戰鬥，尤其著眼於可能和中方爆發的衝突，同時這也反映出美國海、空軍聯合進行高端空戰訓練的更廣泛趨勢。

分析指出，如今美軍全體都在準備因應可能遍及廣大海域的衝突，還有隨之而來的所有挑戰。美國空軍作戰司令部（Air Combat Command）司令凱利（Mark Kelly）8日稍早在X社群網（原推特）上宣布，首次結合了空軍「紅旗」和海軍「混合訓練單位演習」。

原本美國空軍只說，包括EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機，還有其他海軍航母艦載機及水面艦參加了「紅旗」23-3空戰聯演。至於空軍方面則有F-35A和F-22隱形戰機、B-1轟炸機、KC-135及KC-46空中加油機，還有HH-60G「鋪路鷹」（HH-60G Pave Hawk）搜救直升機等，參加了這次從7月17日進行到8月4日的軍演。

而領導「紅旗」軍演的美國空軍第414戰鬥訓練中隊（the 414th Combat Training Squadron）隊長溫特巴頓（Eric Winterbottom）8日則在聲明中說，整合空、海軍舉行大規模軍演著重的是聯合規劃、通訊和執行力，以加強作業互通性和聯合作戰效能。