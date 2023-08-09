前瞻計畫亂象叢生，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠批評，前瞻計畫的水環境建設與城鄉建設也出現了計畫浮濫和執行情況不佳的問題，政府濫用特別預算，其中前瞻基礎建設特別預算，就是先射箭再畫靶，舉債讓地方浮濫提案競逐，甚至有綁樁情形，呼籲監院委員善用監察大刀，匡正行政院財政紀律，審慎編列特別預算！

邱臣遠說，審計部特別決算報告公開後，前瞻計畫亂象一一浮出水面，其中，水環境建設與城鄉建設也出現了計畫浮濫和執行情況不佳的問題。回顧前瞻補助全台亂蓋水泥景觀，或是花錢整治河川卻看不到改善汙染的成效，甚至水環境建設還補助拉皮、彩繪等，可說是罄竹難書。

邱臣遠指出，根據審計部指出，截至去年9月底止，前瞻補助的停車場，已營運半年以上共32座，但僅有14座停車率達成目標，未達目標的共有18座、佔56.25％；其中更有7座使用率未達30％，而屏東公園立體停車場，使用率更僅有9％。另外，城鄉建設「城鎮之心」工程計畫，預計增加公園綠地面積90公頃，然而補助計畫卻有逾7成面積，集中於既有公園之改善。

他續指，桃園市審計處也點出，中央補助桃園河川整治，核定總經費7.74億餘元，截至去年底已執行6.61億元，然而去年桃園市26個監測站中有15站測得的河川汙染指數卻升高，前瞻建設補助地方水環境建設，成效連審計單位都質疑。

邱臣遠提到，回顧過去被詬病的問題，包括台中市在爭取前瞻12.5億元整治柳川二期工程，雖然景觀改善，卻過度水泥化，礫間淨化汙水效果有限，水還是很臭；而綠川花13億元整治，也只有三成用於水質改善；甚至高雄前鎮截流站景觀工程，花了前瞻計畫1326萬元做拉皮工程；屏東林邊溪甚至花了900萬元彩繪牆壁及階梯。

邱批評，政府濫用特別預算，將特別預算常態化，其中前瞻基礎建設特別預算，就是先射箭再畫靶，舉債讓地方浮濫提案競逐，造成特別預算與公務預算計畫混用情形，使得特別預算的嚴謹性蕩然無存，甚至有綁樁情形；審計部終於發揮了監察功能，在此呼籲監院委員們更應該善用監察大刀，匡正行政院財政紀律，審慎編列特別預算！