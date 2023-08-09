歌壇天后李玟上個月輕生驟逝，本月初告別式圓滿落幕，走完人生最後一段路，不過老公Bruce出席告別式時，因為與李玟親姐全程無互動挨轟，現身火葬場時更遭民眾包圍辱罵，沒想到李玟親姐今(9日)登報謝啟時，家屬欄依舊未見Bruce的名字，引起網友熱議。

李玟老公Bruce的友人昨(8日)發聲為他平反，強調事實並未如外界所看這般，指出Bruce未替李玟扶靈被罵翻，但其實是被李家人「除名」，要求不得參與告別式，最後只能低調到火葬場送老婆最後一程，未料卻慘遭砲轟是負心漢，此外，兩個女兒原本被安排在歌迷公祭時段才能現身，直到Bruce抗議才改成於親友時段參與，直言一家人慘遭刁難。

李玟家屬登報謝啟，依舊不見老公Bruce及兩位繼女的名字。（圖／微博）

根據港媒《星島日報》報導，李玟家屬今（9）日登報謝啟，感謝親友及粉絲前來弔唁，不過家屬欄除了大姊李秋林、二姐李思林，以及姐夫何錦麟三人名字，再次跟先前公開訃聞時一樣，依舊不見老公Bruce及兩位繼女的名字，讓外界不禁好奇雙方關係是否已經降至冰點。

李玟先前公祭結束後，大姐及二姐突然大聲哭喊：「他害死我妹妹」，雖然未直接指名道姓，但讓外界猜測所指的對象是否就是Bruce，對此，Bruce強調李玟的死和自己無關，更表示為了證實自己的清白，將申請調查並公布老婆真正死因，此外，知情人士也發聲為他抱屈，指出李玟並非遭趕出家門，而是風水師指出家中風水對女性健康不利，她在聽從建議下才決定自行搬出去住。