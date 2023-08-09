中央政府前瞻預算近期成為各界關注焦點，國民黨團今舉行「力推軌道建設 地方財政破產!」記者會，藍委指出，六都軌道建設自籌款高達5518億元，擔憂未來會逐年增加，排擠其他公共建設，另外，五都為負擔軌道建設，舉債達5919億，未來軌道建設興建後，成本還會大幅提升，恐導致地方財政破產。

國民黨團書記長謝衣鳯表示，前瞻一、二期推動瘋軌道計畫，但卻成為地方財政炸彈，五都的自籌款總和達到5130億元，而台中舉債1434億，新北舉債1251億，桃園舉債994億，高雄舉債766億，台北舉債685億，各地方政府都要求中央提高補助比例，但中央對於前瞻建設，有些是全額補助，有些卻是地方自籌。

桃園市長張善政曾稱，六都軌道建設自籌款高達5518億元，擔心自籌款會逐年增加，造成地方財政壓力，排擠到其他公共建設，甚至要調整發包程序，不要同時動工，考驗地方政府。謝衣鳯強調，跨縣市軌道建設要不要中央全額負擔，應該討論，若對經濟、觀光發展有利，中央應考量減輕全台負擔。

謝衣鳯說，前瞻一、二期總經費是5406億元，中央補助2135億元，地方自籌3271億元，但前瞻一到三期的軌道建設開工數卻是0，代表開工後，中央和地方財政影響很大，中央匡列前瞻一、二期舉債4350億元，前瞻一到三期為開工狀況，未來可能要舉債1.2兆到1.5兆，目前這麼龐大債務，該如何解決？

另外，國民黨團首席副書記長李德維說，地方的軌道建設總經費9707億，中央負擔5364億元，地方分擔4364億元、負擔比率高達46％，這還是規畫中的經費，不過現在開工數是0，前瞻總體預算原本規畫是8824億，軌道建設是4241億，約占48％，但後來修正相關經費，變成1903億、約整體的23％，等於把經費都塞給地方政府，拖垮地方財政。

「軌道建設完成之時，地方財政瀕臨破產！」國民黨團總召曾銘宗說，檢視五都債務有5919億，尚可舉債額度為5379億，地方自籌款4364億，剩餘舉債額度剩下1015億元，當軌道建設完成時，地方舉債額度也已經耗盡，且營運成本也會大幅增加，像是北捷每天載送200萬人仍虧損13億元，因此前瞻軌道建設就是地方財政的重大陷阱。

曾銘宗炮轟，國發會曾說，若執行困難，地方可改變計畫，但前瞻建設將近一半不是中央主導嗎？中央看到問題嚴重就要推給地方，蔡政府根本是亂七八糟。