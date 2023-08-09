人氣啦啦隊女神林襄今(9)日被爆出熱戀樂天球員馬傑森，不過由於啦啦隊有不成文的「禁愛令」，禁止啦啦隊員與球員交往，外界猜測林襄可能離隊，但對此經紀人表示球團不會干涉交友及隱私，下午照舊參與應援活動，而舊愛孫生被詢問此事，也鬆口回應表示：「 孫生這邊不回覆對方的私人感情，但公司方面對於任何人的戀情都予以祝福。」

林襄近年事業發展相當順遂，除了跳啦啦隊，她也勇敢嘗試主持節目、上談話節目、拍廣告代言以及上時裝秀，未來離開啦啦隊轉往藝人的機率看來頗大。然而對於爆出地下戀情，林襄經紀人也回應：「交友屬於個人隱私及自由，在不影響工作下，球隊不會過多干涉。」透露林襄目前球隊工作也一切照常。

而林襄過往最知名的交往對象是知名Youtuber孫生，兩人曾交往1年半，一度被拍到在街頭拉扯，最後無疾而終，孫生後來自稱是當年自已不好，太愛玩辜負林襄，對於林襄爆出有新對象，孫生透過經紀人表示不回覆對方的私人感情，「但公司方面對於任何人的戀情都予以祝福」。

事實上，孫生過去被爆無法和自己的女友親熱，林襄似乎透露過跟孫生交往期間，愛愛次數不高，1年半約2次，不過她上沈玉琳節目被問到此事，她大笑回應：「沒有這麼低」，但還是讓一旁的元元震驚說：「太誇張了吧，為什麼？」只見林襄露出尷尬表情說：「有一種人，他面對女朋友是會害羞的。」其他沒再多講。