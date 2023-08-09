影》印度議會投票 90歲前總理深夜坐輪椅與會掀口水戰

印度聯邦議會周一（7日）在首都新德里召開一場會議，會議主要就《2023年新德里國家首都地區政府修法案》進行投票表決。然而，令人驚訝的是，90歲的印度前總理、國大黨元老曼莫漢（Manmohan Singh）坐著輪椅出席了這場會議。

曼莫漢被譽為「印度經濟改革之父」，他在1991年至1996年擔任財政部長期間，進行前所未有的經濟改革，使印度經濟步入高速發展軌道。曼莫漢於2004年至2014年擔任印度總理，現任印度總理莫迪於2014年贏得總理選舉。

曼莫漢的出席引發執政黨印度人民黨和反對黨國大黨的激烈爭論。據《印度斯坦時報》周一（8日）報導，印度人民黨在社交平台上批評國大黨稱，「國大黨竟然讓身體狀況不太好的前總理深夜坐輪椅與會，就是為了支持他們不誠實的聯盟。太丟人了！」

作為反擊，國大黨發言人則發文嘲諷領導人民黨的總理莫迪「總是躲起來逃離眾議院」，喊話讓其「不要成為逃兵」。同時，他稱讚曼莫漢「對民主的無私奉獻，證明他對國家憲法的信念，並會帶給他們一直前進下去的勇氣」。

報導稱，除了曼莫漢外，印度國大黨還讓生病的議員出席了7日的議會，以增加支持修正案的議員人數。最終，該修正案獲得102名國大黨議員的支持。