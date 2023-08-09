9日南韓安城市一棟興建中的9樓大樓坍塌，頂樓崩塌至8樓。

南韓京畿道安城市一棟9樓建築工地今（9）日中午驚傳崩塌，頂樓9樓坍塌至8樓，導致2名越南移工遭活埋，獲救時心臟驟停，經搶救後不治，另外有4人受輕傷。

소방 "안성 붕괴 현장서 심정지 1명 추가 발견" #SBS뉴스 https://t.co/kg7t0ZrN9H — SBS 뉴스 (@SBS8news) August 9, 2023

韓聯社報導，南韓當地時間今日中午11時49分，位在首爾東南方64公里處的安城市發生重大工安意外，一棟9層樓建築工地的頂樓9樓，突然崩塌至8樓，導致2名在現場作業的工人遭活埋，救難人員原先表示有5人受傷，後下修至4人，4人傷勢輕微。

南韓安城市一棟興建中的9樓大樓突然坍塌。

韓聯社指出，2名遭活埋的工人為20多歲及30多歲的越南男子，獲救時已心臟驟停，經急救後仍不幸身亡。

據悉，意外發生時大樓正進行混凝土澆築作業。

現場空拍畫面顯示，頂樓一處樓板崩塌至8樓，現場凹陷出大洞。

意外發生後，南韓消防部門已派出4支、共52人隊伍前往現場救援，預計工地現場將不會進一步崩塌。

報導指出，南韓警方將以是否遵守安全規則的方向偵辦此案。

南韓安城市一棟9樓大樓工地發生坍塌意外。

發生崩塌意外的大樓總面積達1.4萬平方公尺，含地下2層及地上9層樓，營造廠於今年2月開始施工，預計2024年5月底竣工。