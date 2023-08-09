南韓京畿道安城市一棟9樓建築工地今（9）日中午驚傳崩塌，頂樓9樓坍塌至8樓，導致2名越南移工遭活埋，獲救時心臟驟停，經搶救後不治，另外有4人受輕傷。
韓聯社報導，南韓當地時間今日中午11時49分，位在首爾東南方64公里處的安城市發生重大工安意外，一棟9層樓建築工地的頂樓9樓，突然崩塌至8樓，導致2名在現場作業的工人遭活埋，救難人員原先表示有5人受傷，後下修至4人，4人傷勢輕微。
韓聯社指出，2名遭活埋的工人為20多歲及30多歲的越南男子，獲救時已心臟驟停，經急救後仍不幸身亡。
據悉，意外發生時大樓正進行混凝土澆築作業。
現場空拍畫面顯示，頂樓一處樓板崩塌至8樓，現場凹陷出大洞。
意外發生後，南韓消防部門已派出4支、共52人隊伍前往現場救援，預計工地現場將不會進一步崩塌。
報導指出，南韓警方將以是否遵守安全規則的方向偵辦此案。
發生崩塌意外的大樓總面積達1.4萬平方公尺，含地下2層及地上9層樓，營造廠於今年2月開始施工，預計2024年5月底竣工。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。