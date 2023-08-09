新竹縣配合環保署擴大執行限塑政策，縣內飲料店將自10月1日起，不得提供塑膠1次用飲料杯，改以非塑膠材質1次用飲料杯、循環杯借用服務或販售可重複使用飲料杯，環保局將不定期稽查，違規者將依廢棄物清理法第51條第3項規定告發，最高可處6000元罰緩，並得按次連續處分，期業者善盡保護環境責任，加速源頭減塑。

環保局代理局長蕭宏杰表示，目前各縣市已陸續限制飲料店不得提供塑膠材質1次用飲料杯，該局也積極輔導業者能提早因應，4月邀請縣內業者參加「限制飲料店不得提供塑膠1次用飲料杯說明會」，針對實施方式與業者溝通研商。

環保局經審慎評估後，提報環保署公告實施新竹縣各飲料店不得提供塑膠1次用飲料杯，包含生物可分解塑膠材質PLA杯，為確保業者及民眾都能了解這項政策規定，環保局規劃於廣播電台及電視牆託播政策內容加強宣導，並派員至飲料店輔導店家，呼籲業者提早盤點庫存與替代材質備貨。

蕭宏杰指出，為減少塑膠垃圾對環境造成汙染，也積極宣導少用1次用飲料杯，民眾自備飲料杯可享用折5元優惠，若忘記帶環保杯也可使用店家提供循環杯借用服務，目前縣內已有部份便利商店及飲料店有提供循環杯借用服務，歡迎民眾多加善用。