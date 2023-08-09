新竹馬偕紀念醫院暨新竹市立馬偕兒童醫院日前與法務部調查局新竹市調查站正式簽立「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，未來雙方將透過資安交流、協防應變及經驗分享等方式，共同建立資安聯防機制，提升醫療資訊防護和守護民眾的個資安全。

新竹馬偕指出，新冠肺炎疫情帶動醫療發展新趨勢，為了降低醫療行為中的接觸風險，讓醫療服務更精準且安全，智慧化的發展及網路扮演重要角色，但同時也讓醫療面臨資訊安全和駭客攻擊的威脅。

新竹馬偕為首家與新竹市調查局簽訂資安聯防合作備忘錄的醫療機構，院長翁順隆說，目前新竹馬偕院內，除有相關內控機制和專業資訊人員管理外， 也會根據資通安全管理法等相關規定，持續健全院方資安作業程序，並定期辦理員工資安教育訓練。

新竹市調查站主任張冠華說，此次雙方簽訂合作備忘錄，目的是建立永續的資安聯防體制，期能達到有效防堵、提前預警的效果，並強力打擊犯罪。