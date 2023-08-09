俄羅斯官員今天表示，兩架飛往莫斯科的烏克蘭戰鬥無人機被擊落，這是針對莫斯科的無人機攻擊的最新一起。

法新社報導，這次未遂攻擊發生前一天，烏克蘭東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）的攻擊造成的死亡人數上升至9人。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在 Telegram上表示：「我們記錄到兩架戰鬥無人機試圖飛入市區，這兩架無人機都被防空系統擊落。」

⚡️Moscow mayor claims more drones shot down over city.



Moscow mayor Sergei Sobyanin claimed that Russian air defense successfully targeted and eliminated two drones near the city's periphery on the night of Aug. 9 .https://t.co/nj3fbIflLr — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 9, 2023

他說，1架無人機在市區南郊的杜莫迪多沃（Domodedovo）地區被擊落，第2架則在莫斯科西部的明斯克（Minsk）公路地區被擊落。

俄羅斯國防部表示，烏克蘭試圖使用無人機發動攻擊。

國防部表示，「防空系統摧毀了兩架無人機」，沒有人員傷亡或損壞的通報。

據俄羅斯官員稱，這至少是莫斯科附近一週內發生的第3次攻擊；烏克蘭無人機6日在首都郊區的波多爾斯基區（Podolsky）被擊落，7日又在卡路加（Kaluga）附近被擊落。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120809