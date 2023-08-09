俄羅斯官員今天表示，兩架飛往莫斯科的烏克蘭戰鬥無人機被擊落，這是針對莫斯科的無人機攻擊的最新一起。
法新社報導，這次未遂攻擊發生前一天，烏克蘭東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）的攻擊造成的死亡人數上升至9人。
莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在 Telegram上表示：「我們記錄到兩架戰鬥無人機試圖飛入市區，這兩架無人機都被防空系統擊落。」
他說，1架無人機在市區南郊的杜莫迪多沃（Domodedovo）地區被擊落，第2架則在莫斯科西部的明斯克（Minsk）公路地區被擊落。
俄羅斯國防部表示，烏克蘭試圖使用無人機發動攻擊。
國防部表示，「防空系統摧毀了兩架無人機」，沒有人員傷亡或損壞的通報。
據俄羅斯官員稱，這至少是莫斯科附近一週內發生的第3次攻擊；烏克蘭無人機6日在首都郊區的波多爾斯基區（Podolsky）被擊落，7日又在卡路加（Kaluga）附近被擊落。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120809
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