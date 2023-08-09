國民黨台北市議員、松山信義區立委參選人徐巧芯繼上周五批評沙崙科學城是空城，遭市長黃偉哲駁斥「不應該講惡毒謊言」，她今天再度於臉書批該建設投入龐大前瞻經費，結果D棟停車場漏水，「黃偉哲、王定宇，你們還要繼續拍手叫好嗎？」台南市政府回應，徐巧芯是擁有全國知名度的政治人物，評論前應先做好功課，以免與事實有落差。

徐巧芯今天在臉書上傳一段停車場漏水影片，她說，台南沙崙綠能科技城投入前瞻計畫43億，但D棟停車場卻漏水，而且，今天漏水還算小的，如果雨下大，會直接流到1樓，她還說62公頃土地，只有1400個員工，難道不是空城嗎？

台南市政府經發局指出，沙崙科學城相關建設，於馬英九前總統時期便有部分著手，蔡英文總統時期進行通盤整體規畫，徐議員曾任馬前總統辦公室發言人，理應了解區域發展的脈絡，此刻為了自身選舉利益，無視台北以外地區的市民需求，實在令人遺憾。

經發局表示，馬前總統時期已有台鐵沙崙支線成立、中研院南部院區覓址等決策；蔡總統任內全面提出沙崙科學城計畫，包括經濟部負責推動綠能科技示範場域、大台南會展中心；國科會推動台灣首座國際級自駕車測試場域、數位部國家資通安全研究院進駐等。此外，為建構完整生活圈，滿足日常機能，亦有台糖興建循環宅、民間投資購物商場等設施。

經發局指出，沙崙綠能科學城廠商屬於高等研發、新創企業等，目前已有93家公私機構進駐，就業人數1431人，創造衍生投資額達30.25億，領域包含半導體、資安、智慧駕駛、能源相關的研發廠商。

經發局強調，以高科技業界常識而言，研發成果是最艱困關卡之一，有研發成果後，後續將帶動產業鍊的重大變革，也會創造更多職缺與就業機會。徐巧芯議員身為擁有全國知名度的政治人物，評論前應先做好功課，以免與事實有相當大的落差。

台灣基進台南市議員李宗霖也表示，從徐巧芯的影片來看，「水就是從戶外下進來之後的滴水」，要徐巧芯不要看到雨滴下來，就見獵心喜。