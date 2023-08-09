8月22日是農曆七夕情人節，國立傳統藝術中心宜蘭園區，在8月19日至27日，舉辦七夕限定活動─愛的康莊大道，首度邀請四結福德廟月下老人到園區作客，民眾可向月老求紅線，園區的「月橋」也會打造成「情人鵲橋」，盼能讓遊客留下浪漫回憶。

全聯善美的文化藝術基金會表示，五結鄉四結福德廟供奉的月下老人，香火鼎盛，連國外的遊客都來台朝聖，因此今年首次與四結福德廟攜手舉辦「愛的康莊大道」，邀請月老來傳藝作客。

8月19日至27日的七夕限定活動，遊客除了可以向在文昌祠裡的月老擲筊求紅線、牽桃花緣、護感情甜蜜，還有機會獲得文昌帝君筆符，祈求事業、愛情兩得意，還能繫祈福卡、走鵲橋。

全聯善美的文化藝術基金會說，下周會在園區臨水街旁的月橋，以百隻喜鵲布置情人鵲橋，透過情繫情願卡活動，讓遊客留下情人節的浪漫回憶；活動期間還有限定版捏麵人課程，引領遊客捏出象徵吉祥美好的喜鵲。

配合七夕情人節，在限定活動舉辦期間，遊客只要憑愛心圖樣或對戒、對鍊等定情信物，就可至「遊客資訊站」兌換「甜蜜蜜麥芽糖」，憑520（我愛你）元以上發票可兌換限量甜茶，入住指定民宿或飯店還有機會獲得「愛的明信片」兌換券，數量有限、兌完為止。

在限定活動前一天，傳藝園區預計在18日上午邀請月老入園，當天將沿街發送月老賜福情人糖，有興趣的民眾歡迎至宜蘭傳藝園區官網或FB粉絲專頁查詢。