台積電將赴德國設廠，並且高雄廠也將改設2奈米製程，經濟部長王美花今日表示，台積電已經在日本投資、也將與德國車用電子合作，所以台灣高雄就可以蓋更先進的節點布局，這是台積電不斷突破相關技術，所以2奈米在新竹寶山、高雄作為生產基地。

今年雖然景氣沒有很好，王美花表示，但是半導體的長期需求增加相較於其他的產品需求來得更快、更多，台積電的布局背後掌握的商機很清楚的，因為台積電不斷突破所以最先進製程可以滿足先進的、中長期的需求，而台積電也持續在先進製程作布局。

台積電到歐洲投資，有助於台灣與歐盟合作，就如同台灣與美國加強合作，包含台美21世紀貿易倡議、也正在解決避免雙重課稅的問題，台積電到歐洲去投資一定可以深化台、歐盟之間的關係。

半導體到國外投資，王美花表示一定要經過投審會批准，到德國投資同時也在國內大力投資，這也是政府會考量的因素。

至於封裝用地，王美花指出，台積電立體封裝結合先進晶片可以讓AI晶片成功，如果晶片產線沒有問題，但封裝量能不夠的話，就會遇到瓶頸，所以台積電表達需要更多生產封裝基地，政府也覺得要緊，不僅是台積電本身也牽涉到伺服器的供應鏈，所以如果完整伺服器的產業鏈的話，就更能夠提供國外需求，台積電會看訂單需求，AI晶片需求確實是暴增，所以解決封裝用地讓廠商有更多供應鏈完成伺服器，賣到國際上去。

台積電到德國投資，是台積電與客戶討論與商量，也得到歐盟與德國的資助補貼，是從商業的考量去看，也確實會帶動台灣與歐盟之間的合作，這樣順勢去做這件事情是比較好的方向。